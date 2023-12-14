Millî Savunma Bakanlığının faaliyetlerine ilişkin olarak Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda şu bilgiler paylaşıldı:

SON 1 HAFTADA 43 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği bir dünya dileğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü bir kez daha kutluyoruz.

Ayrıca 'Biz bir millet, iki devletiz.' sözüyle iki ülke halkının da gönüllerinde büyük bir yer edinen Can Azerbaycan'ın Millî Lideri Merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 20'nci yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Millî Savunma Bakanlığının tüm birlik ve kurumları, ülkemizin ve vatandaşlarımızın savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri azim ve kararlılıkla yerine getirmeye daha büyük, daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam etmektedir.

Başta PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 43 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

IRAK'IN KUZEYİNDE 13 HEDEF VURULDU

Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'de bulunan terör hedeflerine yönelik 11 Aralık'ta icra edilen hava harekâtlarıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 13 hedef başarıyla imha edilmiştir. Hedeflerdeki etki kıymetlendirmesi devam etmektedir.

3 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmaktır.

Gereken yer ve zamanda terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız; artan bir etki ve yoğun bir baskıyla sürecek, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar amasız ve amansız bir şekilde devam edecektir.

ŞEHİDİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 12 Aralık'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'e bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Bu vesileyle terörle mücadelede elde edilen başarılarda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; bugüne kadar terörle mücadelede büyük bir cesaret, kahramanlık ve fedakârlıkla canları pahasına görev yapmış ve yapmakta olan değerli silah arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

SURİYE'DE 19 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLDİ

Diğer taraftan Suriye'de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de devam etmektedir.

Nitekim son bir haftada birliklerimize yönelik gerçekleştirilen 7 taciz ve saldırıya gerekli karşılık verilerek 19 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Bölgede;

- Güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta,

- Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

HUDUTLARIMIZDA 227 ŞAHIS YAKALANDI

Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarımızda;

- Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 227 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 3'ü FETÖ, 3'ü PKK'lı ve biri de DEAŞ'lı olmak üzere 7'si terör örgütü mensubudur.

3 bin 374 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir.

Ayrıca icra edilen operasyonlarda geçtiğimiz hafta içerisinde 143 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

Sınır güvenliğinde etkin tedbirler alınmaya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile koordineli olarak devam edilecektir.

129 GAZZELİ KARDEŞİMİZ DAHA ÜLKEMİZE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadele ve hudut güvenliği ile mavi ve gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasının yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.

Filistin'de 7 Ekim'de başlayan vahşete dönüşen ve kadınlara, çocuklara, sivillere, hastanelere, okullara, dinî yapılara yönelik saldırıların devam ettiği süreci ve gelişmeleri yakından takip ediyor; sivilleri hedef alan şiddet eylemlerini kabul etmediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Gazze ile ilgili başından beri ortaya koyduğumuz insani, vicdani, adaletli tutum ve yaklaşımımızı bugün de sürdürüyor; en kısa zamanda çatışmaların durmasını ve kalıcı bir ateşkes ilan edilmesini temenni ediyoruz.

Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip bir Filistin, sadece barış için değil, hem bölgesel hem de uluslararası istikrar için şarttır.

Beklentimiz; barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir.

Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak 12 Aralık'ta A400M uçağımız ile 2 ton tıbbi malzeme ve 10 sağlık personeli bölgeye ulaştırılmış; çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan 68 hasta ve 61 refakatçiden oluşan toplam 129 Gazzeli kardeşimiz daha ülkemize getirilmiştir.

Diğer yandan Sayın Bakanımız tarafından;

- 8 Aralık'ta İran'ın, 12 Aralık'ta ise İspanya'nın Ankara Büyükelçileri kabul edilmiş,

- 13 Aralık'ta Bakanlığımızın 2024 yılı bütçe teklifi ile savunma ve güvenliğe yönelik faaliyetlerimiz hakkında TBMM Genel Kurulunda sunum yapılmıştır.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Birçok coğrafyada başarıyla görev yapan kahraman ordumuz; hâlihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleri ile eş zamanlı olarak eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir.

Bu kapsamda;

- STEADFAST JACKAL, ON GUARD, GRIFFIN FORCE-2023, SHORT NOTICE EXERCISE-SNEX 23 Tatbikatları başarıyla icra edilmiştir.

- Müşterek çalışabilirliği sağlamak maksadıyla Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İkili SAT/Özel Harekât Timleri Müşterek Eğitimi,

- NATO üyesi ülkeler ve ortaklık ülkeleri arasında, siber etki/taarruz yeteneklerinin geliştirilmesi konusunda iş birliğini tesis etmek amacıyla CROSSED SWORDS,

- Komuta kontrol fonksiyonunu denemek ve NATO üyesi ülkelerin iş birliğini geliştirilmek maksadıyla POGGIO DART-2023,

- Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) birlikleri arasındaki dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla Doğal Afetler Arama Kurtarma Tatbikatları ise icra edilmektedir.

Diğer taraftan;

-Bangladeş Deniz Kuvvetlerine ait BNS SANGRAM gemisi tarafından Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Kuvveti görevi kapsamında Mersin'e,

- NATO Daimî Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ALS BUTRINTI gemisi tarafından İzmir'e ve Alman Deniz Kuvvetlerine ait FGS OLDENBURG gemisi tarafından ise Aksaz'a liman ziyaretleri icra edilmiştir.

YENİ SİLAH SİSTEMLERİ ENVANTERE GİRDİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle yerlilik ve millîlik oranı yüzde 80'lere ulaşan ve bu alanda marka hâline gelen savunma sanayi ürünlerimiz ile Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır.

Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarlarda "Yer Altı Görüntüleme Cihazı", "Mini/Mikro İHA'lara Karşı Karıştırma ve İmha Sistemi" ve "Yeni Nesil T-155 Kundağı Motorlu Fırtına Obüs"ün muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.

Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla;

- Bekamıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye,

- Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya,

- Üstlenmiş olduğu tüm görevleri, dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirme azim ve kararlılığındadır.