Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Türk kıta sahanlığına yakın bir noktada bulunan 5'inci parselde sondaj çalışması için Navtex yayımlamasıyla ilgili sorular üzerine şunları söyledi:

GKRY tarafından yayımlanan seyir ikazı, Deniz Yetki Alanımızın dışında ve 11,5 mil yani yaklaşık 22 kilometre güneyinde bulunmaktadır. Bu kapsamda, bahse konu geminin 19 Ocak 2025 tarihinde başlayan faaliyetlerini yakından takip etmekteyiz.

Ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatleri kararlılıkla savunulmaya devam edilecek, kıta sahanlığımıza karşı yapılacak ihlal sahada derhal engellenecektir.

Devletimiz herkesten fazla bilir. Konuyu tüm boyutlarıyla değerlendirerek atılması gereken adımları belirler. Zamanı gelince o adımları atar.

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