21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8976
  • 6,5169
  • 281.337
  • 93604.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye'den Rusya'nın 'Suriye' açıklamasına ilk yorum

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 'Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.' açıklamasına ilişkin, 'Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği, 'Türkiye'nin meşru bir güvenlik endişesi var.' Esas söylemek istediği bu.' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin TBMM Genel Kurulunda yaptığı bilgilendirmenin ardından kuliste gazetecilerle sohbet etti.

ABD kongresinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi ile bazı bakanlar hakkında birtakım yasaklar getirilmesine ilişkin yasa tasarısı taslağının bulunduğunu söyleyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugünkü konuşmasında bunu dile getirdiğini anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için Türkiye ve Suriye arasındaki iş birliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerinin anımsatılması üzerine şunları kaydetti:

"Rusya iyi niyetle bunu söylüyor. Burada esas söylemek istediği, 'Türkiye'nin meşru bir güvenlik endişesi var.' Esas söylemek istediği bu. Bazen Adana Mutabakatı'na onlar da atıfta bulunuyor. Ruslar, şimdiki rejimle onu yapacağız diyebilir, iyi niyet diyebilir, buralara rejim de gelsin diyebilir. Şimdi Münbiç'te olduğu gibi. Bunu ilk defa söylemiyorlar, eskiden beri söyleyegeldikleri bir şey. Putin de zaten Cumhurbaşkanımızı davet etti. Dün akşam güzel bir görüşme oldu. Bunların hepsini yüz yüze görüşelim diye davet etti."

Çavuşoğlu, kuliste bulunan AK Parti milletvekilleriyle de bir süre sohbet etti.

Bu arada, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, TBMM kulislerinde, Bakan Çavuşoğlu ve milletvekillerine Amasya elması ve çöreği ikram etti.

´Hepinize sesleniyorum´ dedi, böyle meydan okudu: Bu devran elbet dönecek

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Teröristlere ait İHA düşürüldü, anti tank füzeleri ele geçirildi

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Mahkemeden 'Uber' kararı

Mahkemeden 'Uber' kararı

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

AK Parti kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu

Anneden kan donduran itiraflar

Anneden kan donduran itiraflar

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Aldığı ceza belli oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı

Kıyamet korkusu bakın ne yaptırdı
 

POPÜLER HABERLER

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

S-400’lerin ikinci parti teslimatı için tarih belli oldu

Beyaz atıyla 'kutsal' dağa çıktı

Beyaz atıyla 'kutsal' dağa çıktı

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Yerli imkanlarla üretildi, teröristlerin kabusu oldu

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

Türklerin şimdiye kadar yaptığı en ilginç evlenme teklifleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA