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Türkiye'den Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ryazan bölgesinde bir barut atölyesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 18:41 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 18:41
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Federasyonu'nun Ryazan bölgesindeki bir fabrikada gerçekleşen patlama sonucunda 17 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin ise yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu hükümetine baş sağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Rus basınında çıkan haberlere göre, Ryazan bölgesinde patlayıcı madde üreten "Razryad" fabrikasının barut atölyesinde sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

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