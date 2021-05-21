Alçak saldırıya Türkiye'den sert tepki: İkiyüzlü...

AA 21 Mayıs 2021 Cuma 16:02 - Güncelleme: 21 Mayıs 2021 Cuma 16:51

Bakanlığın Twitter hesabından İsrail polisinin cuma namazı sonrası yaptığı ve en az 20 kişinin yaralandığı müdahaleye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de ateşkes, Kudüs'te saldırı! İsrail'in samimiyetsiz, ikiyüzlü tutumu devam ediyor. İnanç ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bu mezalimin artık son bulması şart!" ifadeleri kullanıldı.

HENİYYE: DİRENİŞ GERİ ÇEKİLMEYECEK KUDÜS'E DOĞRU YOLUNA DEVAM EDECEK

Hamas lideri Heniyye, "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'DEN 'ATEŞKES' AÇIKLAMASI

Bakanlıktan, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkes ilan etmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistinlilere yönelik hukuk dışı eylemleri ve ağır tahrikleri sonucunda patlak veren çatışmalarda ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyor ve bu ateşkesin sürdürülebilir olmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Aslolanın ateşkes değil, iki devlet temelinde bir çözüm bulunması olduğu vurgulanan açıklamada, "Başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere, uluslararası toplumun bu zulmün tamamen sona erdirilmesini teminen harekete geçmesini bekliyoruz." denildi.

Gazze'ye yönelik ablukaya da değinilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Gazze'de ihtiyaç duyulan acil insani yardımların ulaştırılabilmesi için bölgeye kesintisiz erişim sağlanması önem taşımaktadır. Filistin'de yaşanan acı ve gözyaşının tekerrürünün önlenmesi için İsrail'in işlediği suçlardan ötürü uluslararası alanda hesap vermesinin ve Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı ablukayı kaldırmasının temin edilmesi gereklidir."

Açıklamada ayrıca, Filistin meselesinin kalıcı çözümü için İsrail işgaline son verilmesi gerektiği belirtilerek "Filistin meselesine kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının tek yolu ise İsrail işgalinin sona erdirilmesinden geçmektedir. Türkiye haklı davasında Filistin halkının yanında yer almaya ve her alanda Filistin'e tam destek vermeye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

MESCİD'İ AKSA'DA SES BOMBALI SALDIRI!

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da İsrail'in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.

Kubbetu's Sahra ile Kıble Mescidi arasındaki revakların altında Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

Filistinliler, daha sonra Kubbetu's Sahra yakınında bulunan İsrail polisinin konuşlandığı noktaya geldi.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

Öte yandan, İsrail polisinden yapılan açıklamada, cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride çok sayıda kişinin taş ve molotofkokteyli attığı ifade edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde 20 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 2 Filistinlinin hastanelere nakledildiği kaydedildi.