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Türkiye'den Sırbistan'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Sırbistan'ın Mladenovac bölgesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı saldırıyı kınadı.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 22:04 - Güncelleme:
Türkiye'den Sırbistan'daki saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sırbistan Cumhuriyeti'nde iki gün önce bir okulda meydan gelen ve 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından, bu defa Belgrad yakınlarındaki Mladenovac bölgesinde dün (4 Mayıs) gece yaşanan silahlı saldırı sonucunda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine, Sırbistan halkına ve Hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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