Türkiye'den Somali açıklaması: Gelişmelerden endişe duyuyoruz

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:06 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 09:06

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Somali'de seçim sürecine ilişkin anlaşmazlıktan kaynaklanan son günlerdeki menfi gelişmelerden endişe duyuyoruz." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, tüm taraflara şiddete yol açabilecek eylemlerden kaçınarak sağduyuyla hareket etme çağrısında bulunularak, "Federal Hükümet ile Bölgesel Yönetim Liderlerinin bir araya gelerek, 17 Eylül 2020 tarihinde varılan uzlaşı zemininde, kapsayıcı ve yapıcı bir diyalogla anlaşmazlıkları çözmeye çalışmaları önem arz etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye'nin, "dost ve kardeş Somali halkının kendi geleceğini belirleme iradesine ve siyasi olgunluğa sahip olduğuna" olan inancına vurgu yapılan açıklamada, "Bu çerçevede, karşılıklı anlayış zemininde seçim süreci konusunda daha fazla gecikmeksizin uzlaşı sağlanmasını temenni ediyoruz." mesajı paylaşıldı.

- SOMALİ'DE GERGİNLİK SÜRÜYOR

Somalili muhalif cumhurbaşkanı adayları, Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun 8 Şubat'ta görev süresi dolmasına rağmen koltuğunda kalmasını protesto etmek için halkı 15 Şubat'ta sokağa çağırmıştı.

Hükümetin, muhalefet kitlesel gösterilere hazırlanırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışını gerekçe göstererek 17 Şubat tarihinde tüm toplantı ve etkinlikleri yasaklaması, ülkedeki gerginliği arttırmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şerif Şeyh Ahmed ve Hasan Şeyh Mahmud'un kaldığı Nasaha Blood Oteli çevresinde, 19 Şubat sabahı, Cumhurbaşkanı Adaylar Konseyine bağlı güçlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetmiş, 4 asker de yaralanmıştı.

Eski Başbakan Hasan Ali Kheyre önderliğindeki bazı muhalif cumhurbaşkanı adaylarının 19 Şubat'ta havaalanına yakın bir bölgede yürüyüş yapmak istemesine, güvenlik güçleri ateşle cevap vermişti.

İki taraf arasında yaşanan çatışmada Dahabshil Bankasının havaalanı şubesi, füze saldırısı sonrası yanmıştı.

Bugün de Somali'nin başkenti Mogadişu'da hükümet yetkililerinin aracını hedef alan bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.