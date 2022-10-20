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Türkiye'den Somali'de terör saldırısında ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA20 Ekim 2022 Perşembe 20:17 - Güncelleme:
Türkiye'den Somali'de terör saldırısında ölenler için taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Hiraan bölgesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında, aralarında yerel yöneticiler, askerler ve sivillerin bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Yaralıların bir kısmının tedavisinin başkent Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bu menfur terör saldırılarını en güçlü şekilde kınıyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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