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Türkiye'den Somali'deki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırılarını kınadı.

DHA10 Şubat 2022 Perşembe 18:22 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:22
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat'ta düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25'ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükumeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında durmaya devam edecektir" denildi.

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