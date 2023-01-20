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Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin Galgaduud bölgesinde bulunan askeri üsse terör örgütü Eş-Şebab'ın düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA20 Ocak 2023 Cuma 18:33 - Güncelleme:
Türkiye'den Somali'ye taziye mesajı
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Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Galgaduud bölgesinde bugün gerçekleştirilen söz konusu terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybettiği ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği, yaralıların bir kısmının tedavilerinin Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ettiği bildirildi.

Somali Ulusal Ordusu'nun terör örgütüyle mücadele azmini sekteye uğratmayacak olan bu menfur terör saldırısının en güçlü şekilde kınandığı belirtilen açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınları ile dost ve kardeş Somali halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilenerek, "Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

Somali Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Abdinur Dahir Fidow, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah Eş-Şebab üyelerinin askeri üsse saldırdığını söyleyerek, "Saldırıda Binbaşı Hassan Türe dahil 7 asker hayatını kaybetti." ifadelerini kullanmıştı.

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