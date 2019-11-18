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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan Norveç'te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz.' denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
"Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım 2019 tarihinde İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesini ve sorumluların en kısa sürede adalete teslim edilmesini bekliyoruz.
 
Son dönemde, Batı Avrupa ülkelerinde Müslümanlara karşı ayrımcılığın, İslam karşıtlığı ve cami saldırılarının artmasından derin kaygı duyuyoruz.
 
İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığının her geçen gün daha da endişe verici boyutlara ulaşması, derhal çözüm bulunması gereken bir mesele haline gelmiştir.
 
Irkçı ve aşırı sağcı söylemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla bu eğilimleri körükleyen siyasetçiler esasen bu tür dine hakaret içeren saldırıların da ideolojik altyapısını oluşturmaktadır.
 
Bu saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın tümü için tehdit oluşturmaktadır. Bütün dünyayı tehdit eden bu virüsü tamamen temizlemek için uluslararası toplumun birlikte çalışması yönündeki çağrımızı bu vesileyle tekrar ediyoruz.
 
"Din veya inanca dayalı terörizm ve diğer şiddet eylemleriyle mücadele” başlıklı BM kararının tüm üye ülkelerce uygulanması önem taşımaktadır. Türkiye bu yöndeki uluslararası çabalara liderlik etmeye devam edecektir. "
 
NORVEÇ'TE KUTSAL KİTABIMIZA BÜYÜK SAYGISIZLIK
 
Norveç'te "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun" isimli aşırı sağcı grubun gösterisi skandal görüntülere sahne olmuştu. Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen İslam düşmanı gruba polis engel olunca, grubun lideri iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe atmışyı.
 

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