Türkiye'den Sri Lanka'daki saldırılar ile ilgili açıklama
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, '(Sri Lanka'da) Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum' dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "(Sri Lanka'da) Kilise ve otellerdeki masum insanları hedef alan terör saldırılarını lanetliyorum" dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.