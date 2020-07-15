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Güncel

Türkiye'den Sudan'a dostluk ve iyi niyet jesti: Hibe edildi

Türkiye, dostluk ve iyi niyet jesti olarak Sudan'a sağlık malzemeleri hibe edecek.

AA15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:50 - Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 07:53
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Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair imzalanan anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, 17 Haziran'da imzalanan milletlerarası anlaşma ile bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak Sudan'a ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak sağlık malzemelerini hibe edecek.

Anlaşmaya göre hibe edilecek sağlık malzemeleri şöyle:

"50 adet ventilatör, 100 bin adet cerrahi maske, 50 bin adet N95 maske, 50 bin adet tulum."

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