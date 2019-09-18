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Türkiye'den Sudan'a insani yardım

Türk Kızılay ve AFAD'ın da aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarından oluşan 'İnsani Yardım Platformu'nca, sel felaketi yaşanan Sudan'a çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan insani yardım malzemeleri gönderildi.

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Yardım malzemelerini taşıyan, Türk Hava Kuvvetlerine ait iki askeri kargo uçağı Türk Kızılay, AFAD ve STK temsilcilerince Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan uğurlandı.

Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, burada yaptığı açıklamada, temmuzda başlayan ve ağustosta şiddetini artıran yağışların yol açtığı sel felaketi nedeniyle Sudan'da yaklaşık 350 bin kişinin mağdur olduğunu belirtti.

Türk kuruluşları olarak bölgeye gidip tespitlerde bulunduklarını, bunun neticesinde de bölgeye acil yardım göndermeye karar verdiklerini söyleyen Altan, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığımızın tahsis etmiş olduğu Hava Kuvvetlerine ait iki uçakla bugün çadır, battaniye, hijyen seti, gıda ve ilaçtan oluşan bir yardım paketi gidecek. Toplam 18 sivil toplum kuruluşu bu kampanyaya katılıyor. Kampanyayı yurt içinde de sürdürecekler. Sudan halkının başta barınma olmak üzere tüm ihtiyaçlarını gidermek için gayret sarf edecekler. Bu konuda da biz bağışçılarımıza güveniyoruz. Bağışçılarımızın sivil toplum kuruluşlarımızı yalnız bırakmayacağına inanıyoruz ve yardımları ulaştırarak Sudan halkının dertlerini, sıkıntılarını dindirmeye burada herkese söz veriyoruz."

İnsani Yardım Platformunca dün "Sudan'ın Yaralarını Birlikte Saralım" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldığını hatırlatan Altan, Sudan halkının mağduriyetini gidermek için bağışçıların harekete geçeceğine inandıklarını ifade etti.

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