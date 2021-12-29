Türkiye'den Sudan'da altın madeninin çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dün bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.
Açıklamada, "Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.
Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana gelmişti.