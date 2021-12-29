İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2021 Çarşamba / 25 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,0676
  • EURO
    13,6439
  • ALTIN
    698.909
  • BIST100
    1861.49
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Sudan'da altın madeninin çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı
Güncel

Türkiye'den Sudan'da altın madeninin çökmesi sonucu ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da altın madeninin çökmesi sonucu yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 11:43 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 11:44
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'ın Batı Kurdufan eyaletinde dün bir madenin çökmesi sonucunda 38 madencinin hayatını kaybettiğinin derin üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Kazada hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyor, dost ve kardeş Sudan halkına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin kuzeyindeki Foca bölgesinde, geleneksel kuyu yöntemiyle altın çıkarılan Umm Drisai maden ocağında göçük meydana gelmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.