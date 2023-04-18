Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da ordu ile paramiliter güç HDK arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden şiddetli çatışmaların kaygıyla takip edildiği belirtildi.

Diyalog ve uzlaşı çağrısı yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mukaddes Ramazan Bayramı'na yaklaştığımız bu günlerde, kardeş kanının daha fazla akmaması ve sivillerin zarar görmemesi için her iki tarafı da sükunete davet ediyoruz. Mevcut sorunların kalıcı şekilde çözüme ulaştırılmasının yegane yolunun diyalog ve uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Çatışmalardan etkilenen sivillere yardım elinin uzatılmasını teminen acilen insani ateşkes ilan edilmesinin ve ateşkese uyulmasının öneminin altını çiziyoruz. Bu hususta Türkiye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu vurguluyoruz."

Sudan'daki Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, ülkedeki mevcut güvenlik koşullarının seyahat etmeye uygun olmadığı, bu nedenle vatandaşların bu aşamada kapalı mekanlarda kalmayı sürdürmelerinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, uygun güvenlik ve lojistik koşullar oluştuğu takdirde arzu eden Türk vatandaşlarının Sudan'dan ayrılmalarını teminen gerekli yönlendirmenin yapılacağı bildirildi.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin ve Konsolosluk Çağrı Merkezinin vatandaşlarla yakın temas halinde olduğu aktarılan açıklamada, çağrı merkezinin Türk vatandaşlarına telefonla ulaşarak gerekli bilgilendirmeyi yapacağı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Sudan'daki Türk vatandaşlarının Bakanlık ve Büyükelçiliğin duyuruları ile sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeleri, henüz Büyükelçiliğe kayıt yaptırmamış vatandaşların "+249 90 094 27 38", "+249 91 273 41 02", "+249 90 028 54 58" numaraları ile Hartum Büyükelçiliğini ya da "+90 312 292 29 29" numarasından Konsolosluk Çağrı Merkezini arayarak bilgilerini talepleriyle iletmesinin yararlı olacağı ifade edildi.

- SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA



Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını ve bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, Sudan'daki çatışmalarda can kaybının 185'e yükseldiğini, 1800'den fazla sivil ve askerin yaralandığını duyurmuştu.