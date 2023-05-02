Türkiye'den Suriye'deki operasyonlarla ilgili net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Suriye'de DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyonla ilgili Akar, "ABD basınında bunun önemli olduğu, başarı olduğu açıklamaları yapıldı. Biz hiçbir şekilde işgalci değiliz. Suriye'nin, Irak'ın egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek konumuz terörle mücadele" dedi. Akar, Moskova'daki zirveyle ilgili, "15 Temmuz'a rağmen operasyon yapmak zorundaydık biz. Yapmamızın tek nedeni, güney sınırlarımızın güveninin sağlanması. Bu konuda belli noktada anlayış birliğine geldik. Bir mutabakata da yaklaştık. Anlık olarak arazide oradaki faaliyetleri koordine edelim, tedbir alalım şeklinde taslak kararımız da var" diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan iş birliği konusunda önemli mesajlar veren Akar, "Azerbaycan 'Yeter artık' diyor ve 44 günlük bir operasyon. Bütün ülkeler anladı ama bizdeki bazı kafalar anlamamakta ısrar ediyorlar. Bu kamu vicdanını yaralıyor. Azerbaycan Türkü ile bizler kardeşiz ve tek milletiz ve iki devletiz. Tek yumruğuz. Biz onu gösterdik" diye konuştu.

Akar'ın açıklamaları:

TSK'YA TESLİM EDİLEN 'KOCA YUSUF'

(Dördüncü Koca Yusuf TSK'ya teslim edildi) Parçaları söküldükten sonra modernizasyonu da yapılıyor. Airbus ile beraber mühendislerimiz çalışıyorlar. Yazılımda çalışmalar var. Uçak tekrar toparlandıktan sonra 1 derece üst seviye uçak haline geliyor. Dördüncüsünü yaptık. Her aşamada bu ileri gidiyor. Bir taraftan kendi masraflarımızı sıfırlıyoruz, gelenlerden de maddi bir girdi olacak. Airbus A400M'ler yayılıyor. Diğer ülkeler tarafından da talep olduğunu öğreniyoruz. Şimdiden görüşmelerimizi yapıyoruz. Burası bir Airbus üssüne dönüşecek inşallah. Çalışmalar yapılıyor.

SİYASETTE İHA/SİHA TARTIŞMALARI

(İHA/SİHA tartışmaları) Ülkemizin güvenliği için karşımıza çıkamayanlar, vekalet dediğimiz savaşlara giriyorlar. Terörist örgütlerle Türkiye'yi durdurmaya çalışıyorlar. Bunlar beyhude. Milli savunma sanayiimizi de en üst seviyeye çıkaracağız. Geçmişte piyade tüfeğimizi bile yapamazken, silahlı helikopterlerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, zırhlı araçlarımızı ciddi şekilde oluşturuyoruz. Şu anda dost ve müttefiklerimiz dahi bizim taleplerimizi karşılamıyor. Pratikte bunun adı ambargo. Savunma sanayii bir tercih değil, mecburiyet. Üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, vakıf şirketlerimiz ve özel teşebbüsü de teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımızı yatırıma teşvik ediyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar. Biz tüm hafif silahlarımızı yapar hale geldik. Bize normal İHA dahi vermediler.

Bazıları hayret derecesine varan tutum içindeler. Biz Türkiye birdir diyoruz fakat bunun yanı sıra Türkiye'nin bekası için çalışmalar yapılırken bunun anlamamak, bu konuda her zaman bizlerin karşımızda olan FETÖ, PKK'ya tavır koyamayanlar bu ülke için bir problemdir. Biz diyoruz ki kendisi ile teröristler arasında mesafe koyamayanları görmek lazım.

TCG ANADOLU NE ZAMAN İZMİR'DE OLACAK?

TCG Anadolu bu sabah İstanbul'dan hareket etti, saat 19:00 civarı Çanakkale'ye geçecek, yarın sabah İzmir'de olacak.

YUNANİSTAN'LA ILIMLI HAVA SÜRER Mİ?

Biz Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Orada bir tren kazası oldu, bizim için üzüntü kaynağı. Bizde de deprem oldu, onlar nezaket gösterdiler. Devamı olarak Hatay'a kadar geldiler. Görüştük, konuştuk. Bizim dileğimiz Ege'nin zenginliklerinin iki taraf için bir kaynak olması. Turizm başta olmak üzere birçok konuda işbirliğimizi sürdürmemiz. Bu konuda sabırlıyız, istekliyiz. Herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Bizim konuşmalarımız tehdit değil. Oturalım, görüşelim demek de zafiyet değil, anlaşılması lazım. Medeni iki ülke olarak konuşalım, sorunu beraber çözelim. Biz muhataplarımızın heyetinin Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz.

MOSKOVA'DAKİ ZİRVE VE SURİYE'DE DEAŞ LİDERİNİN ÖLDÜRÜLMESİ

(DEAŞ liderinin etkisiz hale getirilmesi) Biz basından takip ediyoruz. ABD basınında bunun önemli olduğu, başarı olduğu açıklamaları yapıldı. Biz hiçbir şekilde işgalci değiliz. Suriye'nin, Irak'ın egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim tek konumuz terörle mücadele. Ülkemizin güneyinde hiçbir zaman bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi, adı ne olursa olsun, teröre karşı olduğumuzu söyledik. Bu konuda Suriye yönetiminin bizimle olan münasebetini değil de, şu anda Suriye'nin 3'te 1'inin teröristlerin kontrolünde olduğunu, teröristler bütün oradaki malı ne kadar ürün varsa alıyorlar, satıyorlar. Ekonomik değerleri çalıyorlar. Buna bakmak lazım. Bizim bu konudaki mücadelemizin anlaşılması lazım. Düne kadar camiler bombalandı, oradan. Millet tarlasına giremez oldu. 15 Temmuz'a rağmen operasyon yapmak zorundaydık biz. Yapmamızın tek nedeni, güney sınırlarımızın güveninin sağlanması. Bu konuda belli noktada anlayış birliğine geldik. Bir mutabakata da yaklaştık. Anlık olarak arazide oradaki faaliyetleri koordine edelim, tedbir alalım şeklinde taslak kararımız da var.

"AZERBAYCAN'LA TEK YUMRUĞUZ, BUNU GÖSTERDİK"

Nasıl ki İHA'lara SİHA'lara karşı çıkılabiliyor, buna paralel şekilde bazıları da bizim can kardeşlerimize karşı insan olarak, bırakın iki devlet tek millet olmayı, insan olarak yaptığımız çalışmaları da anlamakta zorlanıyorlar. Garabet var. Orada 30 sene Azerbaycan, Karabağ işgal altında kalıyor, binlerce insan katliama uğruyor, ABD, Rusya ve Fransa'nın Minsk Grubu toplantı yapıyor, bir adım atılmıyor, Azerbaycan 'Yeter artık' diyor ve 44 günlük bir operasyon. Bütün ülkeler anladı ama bizdeki bazı kafalar anlamamakta ısrar ediyorlar. Bu kamu vicdanını yaralıyor. Azerbaycan Türkü ile bizler kardeşiz ve tek milletiz ve iki devletiz. Tek yumruğuz. Biz onu gösterdik.