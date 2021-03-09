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Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması: Saldırıları endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'ın Dammam şehrindeki Ras Tanura Limanı'na ve Aramco tesislerine 7 Mart'ta bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ve balistik füzeyle gerçekleştirilen saldırı başta olmak üzere, son dönemde Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıların endişeyle karşılandığını bildirdi.

AA09 Mart 2021 Salı 13:35 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 13:35
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapılarak "Kardeş Suudi Arabistan'a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirmişti.

Seri, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada da Ras Tanura Limanı'ndaki Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerindeki askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu belirtmişti.

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