Türkiye'den Suudi Arabistan açıklaması: Saldırıları endişeyle karşılıyoruz

AA 09 Mart 2021 Salı 13:35 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 13:35

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırıların derhal durdurulması çağrısı yapılarak "Kardeş Suudi Arabistan'a ve Suudi halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya es-Seri, dün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını bildirmişti.

Seri, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada da Ras Tanura Limanı'ndaki Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerindeki askeri hedeflerin 8 balistik füze ve 14 İHA'yla vurulduğunu belirtmişti.

