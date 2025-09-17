İSTANBUL 27°C / 18°C
Türkiye'den Süveyda yol haritasına destek: Çabaları memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde çatışmaların tekrarlanmaması ve istikrarın sağlanması için açıklanan yol haritasını olumlu karşıladığını duyurdu.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 00:54 - Güncelleme:
Bakanlık, Suriye'nin Süveyda ili için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritası hakkında yazılı açıklama yaptı.

Suriye'nin güney vilayetlerinden Süveyda'da suhuletin muhafaza edilmesi, istikrarın tesisi ve çatışmaların tekrarlanmaması amacıyla açıklanan yol haritasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, "Türkiye, toprak bütünlüğü, birlik ve egemenliğe saygı ilkeleri temelinde, Suriye'yi oluşturan tüm unsurların huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşamasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkent Şam'daki Tişrin Sarayı'nda düzenlediği toplantının ardından Süveyda'daki olaylar için ortak yol haritasında anlaşıldığı duyurulmuştu.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI⁠

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Süveyda'da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken, İsrail savaş uçakları Şam ve Dera'ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda'da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

