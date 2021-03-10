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Türkiye'den tarihi adım! Putin: Yeni bir dönem başlıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor.' dedi.

10 Mart 2021 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:12
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi Temel Atma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Putin, burada yaptığı konuşmada, "Ortak projemiz Akkuyu NGS'de yeni bir dönem başlıyor. Projenin gerçekleştirilmesi Türkiye'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak, ekonomisini daha da güçlendirecek. Akkuyu NGS projesinde en sıkı güvenlik tedbirlerine uyulmaktadır, projenin çevre dostu olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalardan satır başları:

Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi. Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.

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