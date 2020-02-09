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Türkiye'den Tayland'da silahlı saldırıda ölenler için başsağlığı mesajı

Türkiye, Tayland'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenler için ülkeye taziyelerini bildirdi.

AA09.02.2020  13:38 - Güncelleme: 09.02.2020  13:38

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentinde dün askeri bir kışlada ve alışveriş merkezinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim olayda yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Tayland halkının acısını paylaşıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Tayland'da dün bir askerin, kışlasında komutanını öldürdükten sonra yakındaki alışveriş merkezinde sivilleri katlettiği silahlı saldırıda 26 kişinin öldüğü, 57 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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