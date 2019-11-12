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Türkiye'den Tel Abyad'a yol ve elektrik hizmeti

Türkiye'den giden ekiplerce, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesi Tel Abyad'da yol ve elektrik hizmeti için çalışmalar devam ediyor.

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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor.
 
Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
 
Karayolları ekiplerince Akçakale Sınır Kapısı ile Tel Abyad şehir merkezi arasındaki 10 kilometrelik kara yolu da onarıldı. Yaklaşık 50 ton sıcak karışım asfaltın kullanıldığı çalışmalar sonucu uzun yıllardır bakım görmemiş olan kara yolu, yama ve serim çalışmalarının ardından kullanılabilir hale getirildi.
 
Tel Abyad'da yaşanan enerji sorununu çözmek için de sahada çalışmalarını sürdüren İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi, TEİAŞ marifetiyle ilçeye enerji sağlayan trafo merkezi ile dağıtım hatlarında onarım çalışmalarını tamamlayarak test çalışmalarını yaptı. Arızaların giderilmesinin ardından şehre elektrik verilmesi planlanıyor.
 
Öte yandan, kısa bir süre önce de Resulayn'da, ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılanması için DSİ tarafından sondaj kuyusu kazılarak şebeke bağlantıları yapılmıştı.

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