Türkiye'den terör örgütü işbirlikçilerine net uyarı: Vuracağız uzak durun

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

1 Ekim'de Ankara'da meydana gelen ve iki polisin yaralandığı terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur" diye konuştu.

3. ÜLKELER UZAK DURSUN

Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Bakan Fidan, "Teröristler böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim" diye konuştu. Fidan'ın bu açıklamalarından önce Milli Savunma Bakanlığı'nda atılacak adımlara dair güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.

GÜLER: YOK OLUP GİDECEKLER

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" dedi. Güler, "Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

MİLLİ SAVUNMA'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. MSB'den yapılan açıklamaya göre Güler, Fidan ve Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

140 KM DERİNLİĞE İNİP İNLERİNİ VURDUK



Ankara'daki hain saldırı sonrası TSK, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne 3 günde üçüncü hava harekatını düzenledi. 58 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK'nın Kuzey Irak'ta bulunan Metina, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki kamplarına 3. kez hava harekatı düzenlendi. İlk iki harekatta 36 hedef imha edilirken, dün gece gerçekleştirilen harekatta da 140 km derinliğe kadar giren savaş uçaklarımız, örgütü ait 22 hedefini kullanılamaz hale getirdi. Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatında savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı ile İHA'lar da görev aldı.

MÜCADELE SÜRECEK

Harekatla ilgili MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin BM 51. Maddesi'ne göre meşru müdafaa hakkını kullandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: Hava harekâtlarıyla Bölücü Terör Örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu mağara, sığınak, depolardan oluşan 22 hedef imha edilmiş, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir. Harekât sırasında; sivillerin, dost unsurların zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır.