İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2022 Pazartesi / 8 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,965
  • EURO
    15,7906
  • ALTIN
    899.653
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den terör örgütü yandaşlarının Basel'deki saldırılarına tepki
Güncel

Türkiye'den terör örgütü yandaşlarının Basel'deki saldırılarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik terör örgütü PKK yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadı.

AA8 Mayıs 2022 Pazar 23:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğindeki bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmalarının, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz."

Çok sayıda terör örgütü yandaşı, Basel'deki etkinliğe katılan Türk vatandaşlarına sözlü hakaret etti. Saldırganlar daha sonra kutlama alanını koruma altına alan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.