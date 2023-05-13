Türkiye'den The Economist'e sert tepki: Bu haddini bilmezliktir

Büyükelçi Ertaş'ın İngiliz The Economist dergisinin geçen haftaki sayısında yer alan makaleye cevaben gönderdiği mektup, derginin bu haftaki sayısında yayımlandı.

Ertaş, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"The Economist'in, Türk seçmenlere nasıl davranmaları gerektiğini söyleyen yanlış yönlendirme girişimi bizi şaşırtmadı. Türkiye, geçmişi uzun yıllara dayanan özgür ve adil seçimler düzenleme geleneğine sahip, hükümetlerin seçimle göreve geldiği demokratik bir ülkedir. Halkın demokratik seçimini küçümsemeye ve karalamaya çalışmak ile onlara ne yapmaları gerektiği konusunda uzaktan ders vermeye çalışmak, en hafif tabirle haddini bilmezliktir."

Ertaş, makalenin Türkiye'nin yıllardır küresel ve bölgesel güvenliğe yaptığı katkıları görmezden geldiğini belirterek, "Benim ülkem istikrarsız bir bölgede barış sağlayıcı olmaya devam edecektir. Bunu tarihimize ve insanımıza karşı bir sorumluluk olarak görüyoruz." görüşünü paylaştı.

- KAPAĞINDA "ERDOĞAN GİTMELİ" VE "DEMOKRASİYİ KORUYUN" PANKARTLARININ RESİMLERİ YER ALDI

The Economist, geçen hafta çıkan sayısının kapağında Türkiye'de 14 Mayıs'ta düzenlenecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine işaret ederek, "2023'ün En Önemli Seçimleri-Türkiye ve Demokrasinin Geleceği" başlığını kullanmıştı.

Kapakta ayrıca "Erdoğan gitmeli", "Demokrasiyi koruyun", "Oy ver" gibi pankart resimleriyle Türk bayrağı yer alırken iç sayfalarda seçimlere ilişkin yayımlanan makale, "Türkiye zorbasını görevden alırsa her yerdeki demokratlar cesaretlenmeli" başlığıyla verilmişti.

Erdoğan'ın TCG Anadolu gemisi ile milliyetçi seçmenlerin oyunu kazanmayı umduğu savunulan makalede, "Türkiye'yi 2003'ten bu yana artan biçimde otokratça yöneten adam yenilgiyle karşılaşabilir." ifadesi kullanılmıştı.

