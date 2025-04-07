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Türkiye'den, Ruanda'da 1994'te Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 1994'te Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımda yaşamını yitirenleri andı.

AA7 Nisan 2025 Pazartesi 13:12 - Güncelleme:
Türkiye'den, Ruanda'da 1994'te Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı
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Bakanlık 1994'te Ruanda'da meydana gelen soykırıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ruanda'da 1994 yılında yaşanan ve insanlık tarihindeki en büyük acılardan biri olan Tutsilere yönelik soykırımı derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, Ruanda halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

- SOYKIRIM

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

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