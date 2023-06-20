Türkiye'den ülkelerine dönen Tel Abyadlılar kavuşmanın heyecanını yaşıyor

Ekim 2019'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Türkiye'de yaşayan on binlerce Suriyeli sığınmacı, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine geri döndü.

Terörden temizlenen Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerindeki yerel meclisler, sağlık ve eğitim başta olmak üzere çok sayıda alanda yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağladı.

Geride kalan yaklaşık 4 yılda terörün izleri silinirken, sağlanan güven ve istikrarla evlerine dönenlerin sayısı arttı ve dönenler yeni bir hayat kurdu.

Tel Abyad sınır kapısındaki yetkililerden alınan bilgiye göre, Ekim 2019'dan bu yana Türkiye'den ilçeye dönen Suriyelilerin sayısı 30 bini aştı.

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla AA muhabirleri Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra Türkiye'den Tel Abyad'a dönen sivillerle görüştü.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad ilçesini işgal etmesiyle Türkiye'ye sığınan Osman el-Ali, harekat sonrası memleketine dönen ilk sivillerden oldu.

Ülkesine dönerek yaklaşık 6 yıldır görmediği anne ve babasıyla bir araya geldiğini anlatan Ali, "Türkiye'de güvenli hayat yaşıyorduk ancak içimizde hep vatan hasreti vardı. İlçeye ilk dönenlerdendik. Ailemize, vatanımıza, evimize, dükkanımıza ve akrabalarımıza kavuştuk." dedi.

Açtığı dükkanında yöresel süt ürünleri satarak geçimini sağlayan Ali, "Bugün durumumuz daha iyi. Babamla süt ürünleri satıyoruz. Dükkanımızı büyütüp içini doldurduk." diye konuştu.

Ali, Tel Abyad'da evlenip yuva kurduğunu ve dünyaya gelen 2 çocuğuyla ilçede yaşamaya devam edeceklerini vurguladı.

"ÖZLEM BENİ HEP YIPRATMIŞTI"

Tel Abyadlı Ahmet Selmo da terör örgütü PKK/YPG'nin ilçeyi 2014'te işgal etmesiyle Türkiye'ye göç ettiğini ve bu göçün kendisinde derin yaralar açtığını belirtti.

Selmo, 2019'da harekattan birkaç hafta sonra evine geri döndüğünü dile getirerek, "Evime, akrabalarıma hatta zeytin, üzüm ve incir ağaçlarımıza özlem beni hep yıpratmıştı. Türkiye'de ne kadar güvenli hayat ve istihdam olsa da vatana hasret kalırdık." şeklinde konuştu.

İlk aşamada evini ve tarlasını tekrar düzenlemek için yorucu bir süreçten geçtiğini anlatan Selmo, "(PKK/YPG'li) Teröristlerin izlerini sildik. Yeni ağaçlar diktik, suladık, gübreledik. İllaki olumsuz ve tıkırında gitmeyen şeyler olacak ancak benim için en önemlisi vatana dönmekti. Şu an elektrik ve su temin edilmiş durumda. Sağlık ve eğitimde durumlar daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.

Selmo, ülkeden gitmek zorunda kalan ve geri dönmeyi düşünenlere seslenerek, "Memleketin işçi, öğretmen ve mühendise ihtiyacı var. Buralar ancak onlarla kalkınır. Terör örgütlerinden kurtarılmış bölgelerine geri dönmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

"PKK'LI TERÖRİSTLER BURADAN SÖKÜLÜP ATILDI"

Harekat sonrası geri dönenlerden Tel Abyad Yerel Meclisi Su İşleri Müdürü Abdullah Alaya da "Barış Pınarı Harekatı sayesinde PKK'lı teröristler buradan sökülüp atıldı." diye konuştu.

Halihazırda hayatın eskisinden daha iyi bir hale dönmesi için bölge halkıyla çalıştıklarına işaret eden Alaya, "Güven ortamı, bölgeye geri dönüşü teşvik eder noktaya geldi. Yerel meclisin tüm birimleri ilçenin daha iyi bir duruma gelmesi için çalışıyor." ifadesini kullandı.