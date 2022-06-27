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Türkiye'den Ürdün'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'ün Akabe Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA27 Haziran 2022 Pazartesi 23:16 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, gün içinde Akabe Limanı'ndaki kaza sonucu yaşanan patlamada, hayatını kaybedenler olduğu ve çok sayıda yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Ürdün halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğü Sözcüsü Amir es-Sertavi, yaptığı açıklamada, limanda zehirli gaz yüklü tankın devrilmesi sonucu meydana gelen patlamanın ardından oluşan gaz sızıntısı nedeniyle 10 kişinin öldüğünü ve 251 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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