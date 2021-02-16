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Türkiye'den yeni Navtex ilanı

Türkiye, Ege Denizi'nde hidrografik araştırmalar sebebiyle TCG Çeşme gemisi için Navtex ilan etti. Ege denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.

16 Şubat 2021 Salı 10:40 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 10:47
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Navtex, TCG Çeşme Gemisi'nin 18 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yürüteceği çalışmalar nedeniyle yayımlandı.

Ege denizindeki hidrografik araştırma, yer altı ve yer üstündeki sularının oluşumu ve dağılımını ortaya koymaya ilişkin çalışmayı kapsıyor.

Navtex'in süresi 2 Mart'ta sona erecek.

NAVTEX NEDİR?

İngilizce `Navigational text messages´ ifadesinin kısaltması olan Navtex, denizcilere yapılan bir tür uluslararası duyuru işlevi görüyor. Navtex paylaşımlarıyla seyir halindeki gemiler bilgilendiriliyor; tehlike ya da risklere karşı uyarılıyor.

Kazalar, meteorolojik tahminler, arama kurtarma faaliyetleri gibi durumlar hakkında mesajlar veriliyor. Mesajlar, Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından yayımlanırken, gemiler bunları Navtex cihazlarıyla algılayıp haberdar oluyor.

NAVTEX İLANI NEDİR?

Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimlere verilen isim. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

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