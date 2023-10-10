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  • Türkiye'den ''Yiğitler-Pile Yolu'' açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz
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Türkiye'den ''Yiğitler-Pile Yolu'' açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

10 Ekim 2023 Salı 00:26 - Güncelleme:
Türkiye'den ''Yiğitler-Pile Yolu'' açıklaması: Mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı, Yiğitler-Pile Yolu'nun yapımı konusunda mutabakata varılması hakkında açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Birleşmiş Milletler Barış Gücü arasında Yiğitler-Pile yolunun yapımı konusunda varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

İnsani bir proje niteliğindeki Yiğitler-Pile yolunun yapımı, ara bölgedeki karma Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla on yıllardır gündemde idi. Yolun yapılmasına ilişkin mutabakat, KKTC tarafının her daim ortaya koymakta olduğu yapıcı tutumun yeni bir örneğini teşkil etmektedir. KKTC'nin bu yaklaşımı, Ada'daki iki devletin işbirliğine dayanan yegane gerçekçi çözüm modelinin başarısına Türk tarafının sağlayacağı katkının da göstergesidir.

KKTC makamlarının da vurguladıkları üzere, mutabakat çerçevesinde Pile bölgesinde ve ayrıca ara bölgenin tamamında tasarlanabilecek veya icra edilebilecek projeler Kıbrıs Türklerinin onayına tabi olmalıdır. Ülkemiz, KKTC ile yakın eşgüdüm içerisinde bu hususun takipçisi olmaya devam edecektir.

  • KKTC
  • Yğitler-Pile Yolu

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