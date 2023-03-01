İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2023 Çarşamba / 9 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,887
  • EURO
    20,1053
  • ALTIN
    1114.53
  • BIST100
    5290.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Türkiye'den Yunanistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA1 Mart 2023 Çarşamba 09:40 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a taziye mesajı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan'da dün gece meydana gelen tren kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu elim kazada yaşamlarını yitirenlerin yakınlarına, Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpışmıştı.

Yolcu treninin bazı vagonlarının raydan çıktığı kazada 29 kişi ölmüş, 85 kişi yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.