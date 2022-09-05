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Türkiye'den Yunanistan'a çağrı: Baskıyı sonlandırın!

Türkiye, Yunanistan'a, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırması çağrısı yaptı.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 23:26 - Güncelleme:
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Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun Yunanistan'ın Türk azınlığın kendi müftüsünü seçme hakkına karşı harekete geçtiği ve azınlık mensuplarını hedef aldığını belirten açıklamasına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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