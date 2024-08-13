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  • Türkiye'den Yunanistan'a orman yangını desteği! 2 uçak ve 1 helikopter Atina'ya ulaştı
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Türkiye'den Yunanistan'a orman yangını desteği! 2 uçak ve 1 helikopter Atina'ya ulaştı

Türkiye'nin yangınlarla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter Atina'ya ulaştı. Başkent yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın nedeniyle Penteli'deki Amalia Fleming Hastanesi'nin de tahliye edildiği bildirildi.

AA13 Ağustos 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a orman yangını desteği! 2 uçak ve 1 helikopter Atina'ya ulaştı
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Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla gönderdiği iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na indi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla Türkiye tarafından gönderilen iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter, başkentteki Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

TÜRKİYE YARDIM TEKLİFİNDE BULUNDU

Türkiye, başkent Atina yakınlarındaki Varnava'da başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle Attiki'nin çeşitli bölgelerine yayılan yangın dolayısıyla Yunanistan'a yardım teklifinde bulunmuştu.

Diplomatik kaynaklara göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde Türkiye'nin Yunanistan'a yardıma hazır olduğu mesajını Atina yönetimine iletmişti.

Yunan tarafı da teklifi değerlendireceklerini, gerekmesi halinde Türkiye'den destek isteyeceklerini belirtmişti.

Kaynaklar, Türkiye'de halihazırda devam eden büyük bir yangın bulunmamasının, Yunanistan'a yardım teklifi yapılabilmesine imkan sağladığına işaret etmişti.

Türkiye'nin yangınla mücadele eden Yunanistan'a destek amacıyla iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter gönderilmesi için çalışmaları başlattığı bildirilmişti.

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