Türkiye'den Yunanistan'a son uyarı: Karşılığını alırsınız

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:
* Gerilimin nedeni Türkiye değil Yunanistan.
* Maalesef gerginlik arttı, sorumlusu Yunanistan'dır.
* Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapması iyi niyetle bağdaşmaz.
* Yunanistan, Oruç Reis gemisine taciz girişimleri yaparsa karşılığını alır.
* Fransa gerginliği artırmaktan kaçınmalı, kabadayılıkla bir yere varamazlar.
* AB'nin Yunanistan'ı aklıselime davet etmesi gerekir.
* Filistin'in tepki verdiği bir anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Filistin'in davasına hizmet eden bir anlaşma değil. Kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ettiler.