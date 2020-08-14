Türkiye'den Yunanistan'a son uyarı: Karşılığını alırsınız

14 Ağustos 2020 Cuma 13:27 - Güncelleme: 14 Ağustos 2020 Cuma 13:49

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

* Gerilimin nedeni Türkiye değil Yunanistan.

* Maalesef gerginlik arttı, sorumlusu Yunanistan'dır.

* Yunanistan'ın Mısır ile anlaşma yapması iyi niyetle bağdaşmaz.

* Yunanistan, Oruç Reis gemisine taciz girişimleri yaparsa karşılığını alır.

* Fransa gerginliği artırmaktan kaçınmalı, kabadayılıkla bir yere varamazlar.

* AB'nin Yunanistan'ı aklıselime davet etmesi gerekir.

İSRAİL-BAE ANLAŞMASI

* Filistin'in tepki verdiği bir anlaşmayı desteklemek mümkün değildir. Filistin'in davasına hizmet eden bir anlaşma değil. Kendi çıkarları uğruna Filistin davasına ihanet ettiler.