İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9211
  • EURO
    29,4522
  • ALTIN
    1722.5
  • BIST100
    7964.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
Güncel

Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı: 'Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'

IHA17 Ekim 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.