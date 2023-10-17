Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ'cü 3 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: 'Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'
Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."