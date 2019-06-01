27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 askerimiz şehit oldu

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

Dondurmasını yemeyen kız çocuğuna şiddet kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 ay kesinti olmayacak

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

CHP ve HDP mağduru işçiler Ankara yolunda

1 dakikada 150 bin liralık soygun

1 dakikada 150 bin liralık soygun

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji'den yağış uyarısı

Maçoğlu'ndan işçilere zorbalık

Maçoğlu'ndan işçilere zorbalık

Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Arabada başından vurulmuştu... Korkunç gerçek ortaya çıktı!

Yağı yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düzenliyor

Yağı yüksek tansiyon hastalarında kan basıncını düzenliyor

İzmir'de akılalmaz olay: Silah kurtardı

İzmir'de akılalmaz olay: Silah kurtardı
 

POPÜLER HABERLER

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Pençe Harekâtı´nda doçka mühimmatı ve roket başlıkları ele geçirildi

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Balıkgözünden payitahtın selatin camileri

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Yerli uydumuz GÖKTÜRK-2, Mekke ve Medine'yi görüntüledi

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

Kadir Gecesi'nde neler yapmalı?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA