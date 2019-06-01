Türkiye-İran sınırında çatışma: 2 askerimiz şehit oldu Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.