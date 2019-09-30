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Türkiye-Libya arasında nefes kesen rehine operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

TÜRKİYE'de tekstil ve döviz bürosu işleriyle uğraşan Kaddafi'nin generali olduğu belirtilen kişinin oğlu, iş adamı A.İ.N.'in Libya'da rehin alınan yakın akrabası, Türk polisinin çalışması sonunda kurtarıldı. Libya- Türkiye hattında 7 saatlik operasyonun işbirlikçinin yakalanma anı saniye saniye kameralara yansıdı. 

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Kaddafi'nin generali olan kişinin oğlu olan iş adamı A. İ. N. (30), babasının Libya'da öldürülmesinin ardından Türkiye'ye yerleşti. Tekstil ve döviz işiyle uğraşan A.İ.N., Laleli'de bir döviz bürosu açtı. Yaklaşık 2 ay önce  A.İ.N'nin Libya'da bulunan bir yakın akrabası oradaki bir silahlı grup tarafından  kaçırılarak rehin alındı. A. İ. N'den 20 bin dolar fidye istedi. Yakın akrabasının canından endişe eden iş adamı, istenen 20 bin dolarlık fidyeyi ödeyerek kurtardı. 
 
İKİNCİ DEFA KAÇIRDILAR , 800 BİN DOLAR İSTEDİLER
 
20 bin doları alan silahlı grup, iş adamının yakın akrabasını bir süre sonra tekrar kaçırarak bu sefer 800 bin dolar fidye istedi.  Bu parayı ödeyemeyen ve yakın akrabasının hayatından da endişe eden iş adamı fidyecilere 70 bin dolar teklif ederek anlaştı. İş adamı  A.İ.N., 27 Eylül Cumartesi günü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu anlattı. 
 
İLK OPERASYONLAR  TÜRKİYE'DE 
 
İhbarı alır almaz harekete geçen ve Libyalı yetkililere de bilgi veren Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri fidyecilerin Türkiye'deki ayağındakileri yakalamak için harekete geçti. 70 bin doları teslim alacak olan Türk kurye İbrahim E. (37) Libyalı iş adamından parayı almak için buluştuğu sırada polis operasyon için düğmeye bastı. Parayı alan İbrahim E., , polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 
 
Gözaltına alınan İbrahim E. ve Türkiye'de yaşayan Libyalı iş birlikçi polise bilgi vermemek için bir süre direndi. Polisin çabaları sonucu çözülen iş birlikçiler, Libya'daki silahlı örgütün ve rehinenin tutulduğu bölgenin bilgilerini Türk polisine anlattı. Libya'daki silahlı grubun Türkiye'deki Libyalı işbirlikçisi A.A. ( 23) da  özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla Esenyurt'ta yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü de bu bilgileri Libya Başkonsolosluğu ile paylaştı. Libya jandarmasına ulaştırılan istihbarat sonrası operasyon hazırlığı yapıldı. Rehinenin tutulduğu bölgeye aynı gün içinde operasyon yapan Libya jandarması rehineyi sağ salim kurtarmayı başardı.  
 
Türkiye'de başlayan operasyon 7 saat içinde Libya'daki rehinenin kurtarılmasıyla sona erdi. Başarılı geçen operasyonun ardından Libya İçişleri Bakanlığı ve Libya Başkonsolosluğu Türk polisine teşekkürlerini ileten bir telefon görüşmesi yaptı.
 
 

AFAD deprem öncesi-sonrası için uyardı

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