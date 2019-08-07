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Türkiye'nin '32 kilometre' ısrarının perde arkası ortaya çıktı

Suriye sınırında terör örgütü PYD'nin işgali altındaki kritik birçok bölge ABD'nin teklif ettiği 15 km’lik derinliğin dışında kalıyor. 32 km’nin altındaki güvenli bölgede, PYD'nin tehdidi ortadan kalkmıyor.

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Sınırın Suriye tarafında oluşturulması planlanan Güvenli Bölge konusunda Türkiye ile ABD heyetleri arasındaki görüşmeler dün de devam etti. Görüşmeler üç temel başlık üzerinde yoğunlaştı. Türkiye, Güvenli Bölge’nin derinliği, kontrolü ve terör örgütünün bölgedeki varlığının sonlanması başlıklarında, ilk günden bu yana koruduğu kararlı tutumunu sürdürüyor. 
 
Ankara, Güvenli Bölge’nin derinliğinin ulusal güvenliğimize yönelik tehditler nedeniyle 32 kilometreden az olmaması hususundaki duruşunu son görüşmelerde de masaya koydu. ABD ise daha önce 5 kilometre olarak önerdiği Güvenli Bölge derinliğini, 15 kilometreye çıkardı.  
 
15 KM YETERLİ DEĞİL 
 
Ancak Türkiye, “32 kilometrelik derinlik” konusundaki ısrarını sürdürüyor. Masadan uzlaşı çıkmazsa, Güvenli Bölge’nin tek başına Türkiye tarafından oluşturulmasının da içinde yer aldığı, farklı senaryolar gündeme gelecek. Türkiye’nin Güvenli Bölge’nin derinliği konusundaki kararlılığı, terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki bölgelerin coğrafi konumuna dayanıyor. ABD’nin Türkiye'ye önerdiği 15 kilometrelik derinlik, ulusal güvenliğimize yönelik tehditleri ortadan kaldırmıyor.  
 

SALDIRILAR DEVAM EDER

 
Terör örgütünün silah, mühimmat ve kuvvet yığdığı Aynı İsa, Sırrin ve Tel Abyad’ın güneyinde bulunan Suluk kasabasının da aralarında yer aldığı birçok bölge, 15 km derinliğin dışında kalacak. Bu durum, tehdidin sürmesi anlamına geliyor.
 

TEL RIFAT’A TAKVİYE RİSKİ VAR

 
ABD’nin 15 kilometre derinlik önerisi, Azez ve Afrin arasında kalan ve terör örgütü PYD’nin işgali altında bulunan Tel Rıfat’a yönelik takviyelere de imkân tanıyacak. Tel Rıfat’a yönelik geçiş yollarının 15 kilometrelik alanın dışında kalması, bu bölgedeki tehdidi daha da artıracak.?
 

ABD’DEN KÜSTAH AÇIKLAMA: HAREKÂTI ENGELLERİZ

 
ABD Savunma Bakanı Mike Esper, Suriye’nin kuzeyine düzenlenecek olası harekâta ilişkin açıklamalarda bulundu. Japonya’nın başkenti Tokyo’ya giderken konuşan Esper, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde karşılıklı çıkarları tekrar altüst edecek olan tek taraflı saldırıları engelleyeceğini söyledi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine düzenleyeceği herhangi bir saldırının kabul edilemez olduğunu da belirten Esper, “Ankara ile bir anlaşmaya varacağımız konusunda umutluyum” dedi. 
 

ANKARA’DA İKİNCİ ZİRVE

 
Suriye’nin kuzeyinde tesisi planlanan 'Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler dün de devam etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan 'Güvenli Bölge’ye yönelik ABD yetkilileriyle yapılan görüşmelerin 10.30’da başladığı belirtildi. Görüşme gün boyu devam etti.
 
(Akşam)

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