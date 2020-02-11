İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0398
  • EURO
    6,5836
  • ALTIN
    304.924
  • BIST100
    119095
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak tutuklandı
Güncel

Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi Turan Çolak tutuklandı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde Türkiye'nin 4'üncü yüz nakillisi olarak tarihe geçen Turan Çolak (43), nakil öncesi İzmir'in Kiraz ilçesinde karıştığı kavga nedeniyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezası onanan Çolak, mahkemece tutuklanıp, Antalya Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

DHA11.02.2020  16:07 - Güncelleme: 11.02.2020  16:07

Uşak'ta intihar eden lise öğrencisi Tevfik Y.'nin (19) yüzü, AÜ Hastanesi'nde 15 Mayıs 2012'de yapılan ameliyatla Turan Çolak'a nakledildi. İzmir'in Kiraz ilçesinde yaşarken, 3,5 yaşında ocağa düşmesi sonucu yüzünün yanmasıyla hayatı değişen Çolak, bu ameliyatla Türkiye'nin 4'üncü, AÜ'nün de 2'nci yüz nakillisi oldu. Turan Çolak, 2015 yılında, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tanıştığı Bircan Çolak ile evlendi.

Turan Çolak, nakil öncesi İzmir'in Kiraz ilçesinde karıştığı kavga nedeniyle yargılandığı davada, 24 ay hapse mahkum edildi. Yargıtay tarafından cezası onanan Çolak'ın cezaevine girmesinin sağlığını etkileyip etkilemeyeceği yönünde Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar verildi. Adli Tıp Kurumu'ndan Çolak'ın cezaevinde bulunmasında sakınca olmayacağı yönünde rapor geldi. Bunun üzerine Antalya'nın Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Turan Çolak, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Antalya Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

RECEP SERT DE GEÇEN YIL TUTUKLANMIŞTI

Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert de 10 Ekim 2019'da Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği suçlamasıyla gözaltına alınmış, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tarihi Paşabahçe Vapuru'nun restorasyonu başlıyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hafter ve BAE'ye büyük şok
Hafter ve BAE'ye büyük şok

Hafter ve BAE'ye büyük şok

Nokta atışıyla vuruldu
Nokta atışıyla vuruldu

Nokta atışıyla vuruldu

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi
S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

S-400 alan ülkeye ABD'den 2 milyar dolarlık hava savunma sistemi

Dünyada liderler arasına sokacağız
Dünyada liderler arasına sokacağız

Dünyada liderler arasına sokacağız
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.