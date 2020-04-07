İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7677
  • EURO
    7,3762
  • ALTIN
    360.281
  • BIST100
    92381.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Güncel

Türkiye'nin AB Daimi Temsilciliğinde bir personel Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliğinde bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

AA07 Nisan 2020 Salı 18:35 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 18:38
ABONE OL

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Daimi Temsilcilikte aşçı olarak görev yapan Ahmet Eğri bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra vefat etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğimizin emektar personeli Ahmet Eğri kardeşimiz Kovid-19 tedavisi gördüğü Brüksel'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadeleriyle başsağlığı diledi.

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay da "Daimi Temsilciliğimizin emektar aşçısı Ahmet Eğri Usta iki haftadır yoğun bakımda olduğu Saint Luc hastanesinde bugün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyük ve derin. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır, selamet diliyorum. Tedavisi sırasında sayın Bakanımız ve sayın bakan yardımcımlarımız sürekli bizimle ve ailesiyle temastalardı. Bu acılı günümüzde de taziyede yanımızda oldukları için Daimi Temsilciliğimiz ailesi adına şükranlarımı sunuyorum. Dışişleri Bakanlığı camiamızın ve ailesinin başı sağ olsun. Ustamızın mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.

Vaka sayısının 22 bin 194, ölü sayısının ise 2 bin 35'e ulaştığı Belçika'da vefat eden Türk kökenli kişi sayısı ise 16'ya ulaştı.

BELÇİKA KISITLAMALARI SÜRDÜRECEK

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes'in normalleşme sürecine hazırlık için oluşturduğu Uzman Grubu Başkanı Erika Vlieghe, "Belçika'nın Avusturya'da olduğu gibi tedbirleri gevşetmesi için henüz çok erken. Hastaneler hala çok dolu." değerlendirmesinde bulundu.

Vlighe, normalleşme sürecine ilişkin henüz bir tarih veremeyeceğini ifade etti.

Kovid-19 kapsamında 19 Mart'ta 3 Nisan'a kadar sürmesi öngörülen kısıtlama politikaları uygulamaya başlayan Belçika, Ulusal Güvenlik Kurulu kararının ardından süreci 19 Nisan'a kadar uzatmıştı.

Wilmes, kısıtlamaların 3 Mayıs'a kadar uzatılabileceğine işaret etmişti.

İstanbul'da poyraz etkili oluyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Müslümanları yanlış tanımışız
Müslümanları yanlış tanımışız

Müslümanları yanlış tanımışız

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu
Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Başkan Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'
'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

'Yamyamlarda var bu yöntem, başka kimsede yok'

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk

Türk bilim insanlarından büyük başarı! Dünyada bir ilk
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.