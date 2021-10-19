Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Bayraktar, Nijerya ile çok yönlü ikili ilişkileri değerlendirdi

AA 19 Ekim 2021 Salı 11:08 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 11:10

Bayraktar, iki ülke arasında çeşitli alanlardaki olumlu gelişmelerin etkisiyle son yıllarda hızla gelişen Türkiye-Nijerya ilişkilerini ve bunun ikili ticarete yansımalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye ile Nijerya arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak Osmanlı Devleti ve dönemin Batı Afrika devletlerinden Kanem-Bornu'yla ilişkilere kadar uzandığını aktaran Bayraktar, "1555-1556'da iki devlet arasında dostluk ve ticaret antlaşması imzalandı. Bu bakımdan Türkiye-Nijerya ilişkilerinin kökleri uzun yıllar öncesine dayanan dostane ve tarihi geçmişe sahip." dedi.

Bayraktar, bugün de iki ülke ilişkilerinin olumlu ve çok boyutlu bir dinamiğe sahip olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin siyasi konuların yanı sıra ekonomiden savunma sanayine, enerjiden insani ilişkilere kadar farklı pek çok konu başlığında Nijerya'yla iş birliği içerisinde olduğunu belirtti.

Geçen yılki ticaret rakamları itibarıyla Nijerya ile Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Bayraktar, "Ancak iki ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde bu başarıları yeterli görmüyoruz. Hedefimiz; ticaret rakamlarımızı, savunma sanayi iş birliğimizi, enerji ve siyasi konulardaki diyaloğumuzu daha da ileriye taşımak." ifadelerini kullandı.

- FETÖ İLE MÜCADELEDE NİJERYA HÜKÜMETİNDEN DAHA FAZLA DAYANIŞMA BEKLENİYOR

Bayraktar, Türkiye-Nijerya ilişkilerinin arzu edilen düzeye çıkabilmesi için en büyük sınama olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele konusunda Nijerya hükümetinden daha fazla dayanışma sergilenmesi yönünde beklenti olduğunu vurguladı.

Nijerya makamlarının, bilhassa son dönemlerde bu hain yapı hakkında daha bilgili ve bilinçli davrandığını gözlemlediğini aktaran Bayraktar, "Bu önemli bir gelişme. Nijeryalı dostlarımızın iyi niyetini sömürerek, rüşvet ve yolsuzlukla kendisine bu ülkede yer edinmeye çalışan FETÖ varlığı, bu ülkeden temizlenene kadar çabalarımız sürecek." diye konuştu.

- ERDOĞAN'IN NİJERYA'YA YAPACAĞI ZİYARET BÜYÜK HEYECAN UYANDIRDI

Büyükelçi Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son olarak 2016'da Nijerya'ya ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatarak, 5 yıl aradan sonra yeniden üst düzey bir ziyaretin gerçekleşecek olmasının büyük heyecan uyandırdığını dile getirdi.

Erdoğan ile Nijeryalı mevkidaşı Muhammed Buhari arasında yakın dostluk ve muhabbet olduğunu vurgulayan Bayraktar, "Bu yıl içerisinde iki lider, üç kez telefonda görüştü. Ziyaret vesilesiyle iki lider, başta ikili ilişkilerimiz olmak üzere iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konuları da görüşecek." dedi.

Bayraktar, Erdoğan'ın, Nijerya ziyareti kapsamında iki ülke iş insanlarının katılımıyla düzenlenecek İş Forumu'na da iştirak edeceğini belirterek, Erdoğan'ın başkent Abuja'da faaliyete geçecek Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin açılışını da yapacağını söyledi.

Erdoğan'ın ziyaretinin, iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağını ve önemli anlaşmaların imzalanmasına vesile olacağını belirten Bayraktar, "Nijerya'yla tesis etmeye çalıştığımız kazan-kazan temelli anlayışın kardeş ve dost Nijerya yetkilileri ve halkı tarafından da benimsenmesi son derece önemli." dedi.

- TÜRKİYE'NİN NİJERYA BAŞTA OLMAK ÜZERE AFRİKA'DA OLUMLU BİR İMAJI VAR

Bayraktar, Türkiye'nin Nijerya başta olmak üzere Afrika genelinde olumlu bir imajı bulunduğuna ve Türk ürünlerinin kaliteli olduğu algısının önemine işaret ederek, özellikle yapı işleri, mobilya ve tekstilde ürünlerin Türk üretimi olmasının, o ürünün kaliteli olduğu anlamına geldiğini söyledi.

Nijeryalıların Türkiye'nin son yıllarda tamamladığı altyapı projelerine gıptayla baktığını vurgulayan Bayraktar, "Benzer projelerin Nijerya'da nasıl hayata geçirilebileceği bana en çok sorulan sorular arasında. Savunma sanayi alanında da ülkemizin son dönemde kullanmaya başladığı ve sahada büyük başarılara imza atan yüksek teknoloji savunma sanayi ürünlerine büyük bir saygı mevcut." diye konuştu.

- "TÜRK ÜRÜNLERİYLE REKABET EDEBİLECEK BAŞKA BİR ÜRETİM MERKEZİ BULUNMUYOR"

Bayraktar, Türk Hava Yollarının (THY) varlığı ve faaliyetlerinin Türkiye algısı için büyük bir kazanç olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye duyulan bu olumlu algıdaki bir diğer neden de Afrika'yla kurduğu "kazan-kazan" temelli anlayış olduğunu ifade etti.

Nijeryalıların Türk firmalarıyla iş yaptıklarında bu ticaretin dengeli olacağının ve her iki tarafa da kazanımlar sağlayacağının bilincinde olduğunu belirten Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle, Çin mallarına karşı artan bir tepki olduğunu gözlemliyorum. Nijeryalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla yeni tedarikçi arayışına girdi. Hangi sektör olursa olsun, bu arayışlarında ulaştıkları sonuç hep Türkiye. Kalite ve fiyat olarak Türk ürünleriyle rekabet edebilecek başka bir üretim merkezi bulunmuyor."

- NİJERYA'DA TÜRK İŞ İNSANLARI İÇİN ÇEŞİTLİ İŞ FIRSATLARI MEVCUT

Bayraktar, Nijerya'nın Afrika'nın en büyük ekonomisi ve en kalabalık ülkesi olarak Türk ihracatçı ve yatırımcılar için önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, mevcut veriler incelendiğinde 2030 ve 2040'lı yıllarda Nijerya'nın yerinin daha da önemli bir noktaya geleceğinin altını çizdi.

Nijerya'da inşaat, yapı işleri, müteahhitlik, tekstil ve mobilyacılık sektörlerinde Türkiye'ye büyük bir ilgi olduğunu belirten Bayraktar, "Enerji ve madencilik alanında Nijerya, potansiyeli olan bir ülke. Şahsen, sağlık alanındaki yatırımların gerçekleşmesi için büyük çaba harcıyorum. Pek çok Nijeryalı, mevcut sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle yurt dışında tedavi olmayı seçiyor." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 206 milyonluk nüfusa sahip Nijerya'da sağlık hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle yurt dışında tedavi için yapılan harcamanın 2 milyar ABD doları olduğunun tahmin edildiğini aktararak, böylesi bir fırsatı Türk iş insanlarının kaçırmaması gerektiğini söyledi.

Nijerya'nın potansiyeli olan ve uzun vadede gelişen bir pazar olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Burada görüştüğüm yatırımcılarımızın büyük çoğunluğu elde ettikleri kazançtan memnun. Ülkenin iki büyük şehri olan Lagos ve Abuja'ya her gün doğrudan THY uçuşları mevcut. Kargo hizmetleri de diğer başka şehirleri de kapsayacak şekilde gerçekleşiyor. Bu yatırımcılarımız ve ihracatçılarımız için Nijerya pazarına girme konusunda önemli bir koz."