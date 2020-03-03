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Türkiye'nin ağır darbe vurduğu Esed rejiminde taht kavgası başladı

Türkiye'nin operasyonu sonrası Esed rejiminde taht kavgası başladı. İsyan bayrağını açan katil Esed'in yeğeni Ribal Rifat Esed'in katıldığı bir programda yeni bir lidere ihtiyaç olduğunu açıkladı.

03 Mart 2020 Salı 16:56 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 17:03

Katil Esed'in kuzeni Ribal Rifat Esed'in katıldığı bir programda Suriye rejiminin yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu söyledi. Esed'e karşı kuzenin başlattığı isyanı gazeteci Faysal Kasım duyurdu.

"YENİ BİR LİDERE İHTİYAÇ VAR"

Kasım yaptıpı paylaşımda, Esed'in kuzeni Rifat Esed'in "Suriye'nin terörle mücadele edecek, düşmanı bozguna uğratıp zafer ve güvenlik sağlayacak bir lidere ihtiyacı var" dediğini aktardı.

Türkiye, 27 Şubat'ta başlattığı 'Bahar Kalkanı' harekatı kararlıklıkla devam ettiriyor. Faysal Kasım'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaja çok sayıda destek yorumu geldiği görüldü. Şam'da gücünü günden güne kaybeden Esed'e karşı Şam'da yükselen tepkilerin yeni bir boyut kazanacağı bir süredir konuşuluyor.  (Sabah)

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