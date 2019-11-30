18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Türkiye’nin Akdeniz hamlesi panikletti: İyice köşeye sıkıştılar

Türkiye'nin kararlı dış politikası, kurulan oyunları bozmaya devam ediyor. Suriye'deki terör koridorunu yerle bir eden Türkiye, Akdeniz'de de taviz vermiyor. Suriye’deki kararlı duruşunu Akdeniz’de de sürdüren Türkiye, panik yarattı. Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat sonrasında bölge ülkeleri iyice köşeye sıkıştı. Güney Kıbrıs Rus Yönetimi, Yunanistan ve Mısır anlaşma karşıtı açıklama yarışına girdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in desteklediği Libya hükümeti arasındaki 'Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalanması büyük panik yarattı. Anlaşma ile Türkiye, Akdeniz'deki meşru sınırlarını tüm dünyaya ilan etmiş oldu.
 
KKTC'DE MEMNUNİYET
Enerji jeopolitiğine yeni bir yön verecek anlaşma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) memnuniyetle karşılandı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz'de çok büyük bir değer kazandı. Türkiye'nin geleceği için KKTC'nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı" dedi. KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy da, "Doğu Akdeniz'deki Rumların ve uluslararası güçlerin oyunu bozuldu" dedi.
 
ANLAŞMALAR SÜRECEK
Türkiye, bölgedeki sondaj çalışmalarını da tüm tehditlere rağmen sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da önceki gün Libya ile varılan mutabakata ilişkin "Bundan sonra diğer ülkelerle de zemin uygun oldukça bu tür görüşmeler yapmayı sürdüreceğiz" demişti.
 
Sabah'ın haberine göre, Ankara'nın adımları Güney Kıbrıs Rus Yönetimi, Yunanistan ve Mısır'ı panikletti. Üç ülke anlaşma karşıtı açıklama yarışına girdi.

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Anneden şehide en acı mektup: 17 yıl önce yazdığı mektubu oğlu okuyamadı

Anneden şehide en acı mektup: 17 yıl önce yazdığı mektubu oğlu okuyamadı

Oscar Söyleşileri 1 - Avustralya: Taylandlı sanatçıların diğer yüzü

Oscar Söyleşileri 1 - Avustralya: Taylandlı sanatçıların diğer yüzü

107 yıl sonra ilk ezan okundu

107 yıl sonra ilk ezan okundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu

1800 yıllık ‘Paris’li sikke bulundu
 

POPÜLER HABERLER

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte 2019'un en iyi tarihi fotoğrafları! Türkiye'den de kare var

İşte dünyanın en iyi 10 tankı! Altay da listede

İşte dünyanın en iyi 10 tankı! Altay da listede

Kuzey Kore ateşledi, dünyayı şaşkına çevirdi: 380 kilometre mesafeye ulaştı

Kuzey Kore ateşledi, dünyayı şaşkına çevirdi: 380 kilometre mesafeye ulaştı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA