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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: Türkiye'nin ara buluculuk teklifini memnuniyetle karşılıyoruz

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Seccad Gazi, 'dost ve kardeş ülke' olarak gördükleri Türkiye'nin, Pakistan ve Hindistan'ın bölgede yaşadığı krizin çözümünde ara bulucu olmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, ülkesi ile Hindistan arasında Cammu Keşmir'deki bombalı saldırı nedeniyle iki haftadır süren ve iki ülkenin karşılıklı savaş uçaklarını düşürmesiyle zirveye çıkan gerilimi AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimin azaltılmasında oynayabileceği rolü değerlendiren Büyükelçi Gazi, şunları kaydetti:

"Türkiye, Pakistan için büyük bir dost ve kardeş ülkedir. Türkiye, dünya çevrelerinde ağırlığı olan bir ülke. Türkiye'nin sadece mevcut gerilimi ortadan kaldırmak için değil, aynı zamanda Pakistan ve Hindistan'ın bir araya gelip Güney Asya'yı etkileyen ana mesele olan Keşmir konusunda sonuç odaklı bir görüşme yapmasını teşvik ederek bölgeye kalıcı barış ve istikrarın gelmesine yardım etme konusundaki ara buluculuk tekliflerini de memnuniyetle karşılıyoruz."

- "YANLIŞ HESAP BÖLGEYE PAHALIYA MAL OLUR"

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın tarafların bir araya gelip konuşarak gerilimi düşürmesinden yana olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Gazi, "Aksi halde durum kontrolden çıkar ve iki ülke arasındaki herhangi bir yanlış hesap bölgeye pahalıya mal olur." dedi.

Ülkesi ile Hindistan arasındaki gerilimin Hindistan'ın hava saldırılarıyla daha da tırmandığını ve sonuç olarak bugünkü duruma gelindiğini anlatan Gazi, "İki tarafın konuşması gerek. Anlamlı bir görüşme ile tüm sorunlar çözülebilir." diye konuştu.

- "BİZ GERİLİMİ ARTIRMAYACAĞIZ AMA GEREKİRSE MİSİLLEME YAPARIZ"

Pakistan'ın gerilimi artırmayacağını söyleyen Büyükelçi Gazi, gelişmelerin iki ülke arasında bir savaşa yol açmayacağı görüşünü dile getirdi.

Gazi, "Gerilimi artırmayacağız. Ancak, eğer bize yönelik gerilimi artıran bir tutum söz konusu olursa, maalesef o zaman son çare olarak misilleme yapmaktan başka seçeneğimiz olmayacaktır. Sürecin böyle bir yola girmesini istemeyiz. Umarım sınırın öbür tarafındaki Hindistanlı ortaklarımız da aynı duyarlılığı gösterir." ifadesini kullandı.

Aklıselim uluslar için her zaman bir diplomatik çözüm yolu olduğunu vurgulayan Gazi, "Şuna kesinlikle inanıyorum ki, samimiyetle yaklaşıldığı zaman çözülemeyecek sorun yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Çözümden yana bir yol izlenmesi gerektiğine işaret eden Gazi, "Biz buna hazırız. Umarız Hindistan tarafı da hazırdır." dedi.

- HİNDİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

''Pakistanlı yetkililer bana çok kibar davrandı''

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