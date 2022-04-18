Türkiye'nin arabuluculuk hamlesi turizme katkı sunabilir

TUREB'in 27 Mart'ta yapılan Olağan Genel Kurulunda başkanlığa seçilen Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, turist rehberlerinin sorunları ve turizme ilişkin beklentilerini, AA muhabirine değerlendirdi.

Eğinlioğlu, turizmi olumsuz etkileyen olayların turist rehberlerine de yansıdığını, turist gelmemesi, turizm sektörünün salgın döneminde faaliyet gösterememesi gibi nedenlerle rehberlerin işsizlik sorunuyla karşı karşıya kaldığını, zaman zaman yasal olarak belirlenmiş taban ücretlerini de alamadıklarını söyledi.

Türkiye'de ruhsatname sahibi yaklaşık 12 bin turist rehberinin bulunduğunu bildiren Eğinlioğlu, son dönemde, yabancı dil bilmeyenlerin de rehberlik yapabilmesinin önünü açacak bir çalışma yapıldığına ilişkin söylentiler bulunduğunu ve bundan duydukları endişeyi dile getirdi.

Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, yabancı dil bilen rehberlerin aynı zamanda Türkçe rehberlik de yaptıklarını belirterek, "Biz 'Türkçe rehberlik' denen bir kavramı kabul etmiyoruz. Yabancı dil bilmeyen kişinin rehber olmasını istemiyoruz. 12 bin rehberimizin ana dili Türkçe. Türkçe olarak da zaten yerli turistlerimize gereken hizmeti yaptığımızı düşünüyoruz." dedi.

En büyük sorunlarından birinin "kaçak rehberlik" olduğunu aktaran Eğinlioğlu, bunun, hem ülke tanıtımında prestij kaybına hem de turist rehberlerinin işsiz kalmasına yol açtığını belirtti.

- "TURİZM, SAVAŞI SEVMEZ"

TUREB Başkanı Eğinlioğlu, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın, Türkiye'de turizme etkilerine ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Turizm, savaşı sevmez. Savaşlar her zaman turizmi olumsuz etkiler. Ukrayna'dan, Rusya'dan çok turist geliyordu buraya. Dolayısıyla bu savaş bizi etkiler, bunun farkındayız. Öte yandan, hükümetimizin barış görüşmelerinde ön plana geçmesinin bize çok büyük bir prestij kazandırdığını düşünüyorum. Bu değerli bir çaba. Bu durumda turizmde 2015 rakamlarının bir süre sonra yakalanabileceğini düşünüyorum. Özellikle bu pandeminin zayıflamaya başlaması da sevindirici. Bundan sonra bu savaşın ortadan kalkması ve barış ortamının sağlanmasıyla Türkiye'de turizmin çok büyük bir ivme kazanarak yükseleceğini düşünüyorum."

Başkan Abdülkadir Hakan Eğinlioğlu, yurt dışından turistlerin acenteler vasıtasıyla planlı şekilde getirilmesi, devletin, turizmde beklenen ivmenin sağlanabilmesi için sektörün tüm bileşenlerine ekonomik ve diğer açılardan yardımcı olması gerektiğini de kaydetti.