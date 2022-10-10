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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

AA10 Ekim 2022 Pazartesi 16:26 - Güncelleme:
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
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Büyükelçi Güney, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yle iç ve dış siyasi konuları görüştük." ifadesine yer verdi.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada ise görüşmede, Irak ve IKBY'nin Türkiye ile özellikle ekonomi, ticaret ve kolektif iş birliği alanlarında ikili ilişkilerin geliştirilmesine odaklanıldığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca Irak'ta siyasi süreçteki son gelişmeler, cumhurbaşkanlığı seçimi konusu ve hükümet kurma çabalarının da ele alındığı belirtildi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Erbil'deki temasları kapsamında dün de IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya gelmişti.

  • Bağdat Büyükelçisi Güney
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