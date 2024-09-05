İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2024 Perşembe / 2 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,954
  • EURO
    37,7699
  • ALTIN
    2738.87
  • BIST100
    9936.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Türkiye'nin Bangladeş'e yardımları sürüyor: 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi gönderildi
Güncel

Türkiye'nin Bangladeş'e yardımları sürüyor: 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi gönderildi

Bangladeş'te sel afetinden etkilenenlere Türkiye'nin, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi ulaştırdığı açıklandı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 17:44 - Güncelleme:
Türkiye'nin Bangladeş'e yardımları sürüyor: 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi gönderildi
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, Türk milletinin yardım elini dost ve kardeş Bangladeş halkına uzatmaya devam ettiklerini belirtti.

Yaklaşık 6 milyon insanı doğrudan etkileyen sel afetinin ardından, selin etkili olduğu bölgelerde AFAD, Kızılay, UMKE ve sivil toplum kuruluşlarınca insani yardım çalışmalarının aralıksız devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Şimdiye kadar, gıda, hijyen kolisi, ilaç ve barınma malzemelerinden oluşan 53 bin 700 paket insani yardım malzemesi, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı, sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 51 bin 450 öğün sıcak yemek dağıtımı yapıldı." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.