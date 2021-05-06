Türkiye'nin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

AA 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:02 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 09:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Güney Marmara, Ege'nin kuzeyi ile İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun batı ve kuzey kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında bugün önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, ülkenin kuzeybatı kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.