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Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Türkevi'ni ziyaret etti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sedat Önal, New York'taki Türk-Amerikan toplumu mensuplarıyla bir araya geldi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 05:52 - Güncelleme:
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Önal, Türkevi'ni ziyaret etti
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Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ün ev sahipliğinde Türkevi'nde düzenlenen toplantı, Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

Büyükelçi Önal, kendisinin 25 yıl önce New York'ta görev yaptığını anımsatarak, "11 Eylül olayları olduğunda biz de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kanaatine varmıştık. Benim ondan sonraki kariyerimdeki 25 yıl bu olayların sonuçlarıyla uğraşmakla geçti." diye konuştu.

Yakın tarihte Kovid-19, iklim değişikliği gibi farklı sınamaların giderek dünyanın birbiriyle ne kadar irtibatlı olduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Önal, "Türk varlığı olarak kaderimizin ne kadar birbirinden ayrılmaz olduğunu gördük. Öncelikle, buradaki Türk toplumunun kendi konumunu pekiştirmesi hem kendi refahı için hem de Türkiye'nin buradaki çıkarlarının, menfaatlerinin gözetilmesi için önemli. Çeşitlilik içinde birliği öne çıkarmamız gereken bir zamanda yaşıyoruz. Buluşabildiğimiz yerlerden başlayıp ortak noktalarımızı çoğaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Özgür ise yıllar sonra Büyükelçi Önal'la aynı çatı altında çalışmaktan büyük onur duyduğunu ve kendisini her zaman örnek aldığını belirterek, "Sayın Büyükelçimiz, özellikle dış politika konuları başta olmak üzere hem birçok kriz hem de siyasi sorunların ülkemizin çıkarları doğrultusunda çözülmesine katkı sağladı. Dünyanın en önemli uluslararası örgütlerinden biri olan BM'de ülkemizin çıkarları Sayın Büyükelçimizin sayesinde yine en üst seviyede savunulacak ve ilerletilecektir. " dedi.

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