Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi: Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yoktur

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Suriye'deki siyasi ve insani durum ele alındı.

Burada söz alan Yıldız, Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin Suriye halkı ve bölge için bir umut ışığı olmasına rağmen zorlukların büyük bir ciddiyetle ele alınması gerektiğini dile getirdi.

"ESED REJİMİNİN İHLALLERİNDEN SORUMLU TUTULMASI GEREKİYOR"

Uzun yıllardır süren tarifsiz acı ve yıkımın Suriye'yi harap ettiğinin altını çizen Yıldız, "Rejimin ciddi insan hakları ihlalleri, kimyasal silah kullanımı ve insani krizin boyutları açıkça ortada. Türkiye, Esed rejiminin insan hakları ihlallerinden ve kimyasal silah kullanımından sorumlu tutulması gerektiğini vurguluyor. Türkiye, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bu saldırıları araştırma ve failleri adalet önüne çıkarma çabalarını desteklemeye devam ediyor." bilgisini verdi.

Diğer taraftan Suriye'de hızla değişen dinamikler ışığında, Suriyelilerin acil ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesinin elzem olduğuna işaret eden Yıldız, "Uluslararası toplum, Suriye'de yumuşak bir geçiş sürecini kolaylaştıracak yapıcı bir yaklaşım benimsemelidir." dedi.

Büyükelçi Yıldız, Suriye halkının ülkelerini yeniden inşa etmelerine yönelik uluslararası destek beklentilerine yanıt verme zamanının geldiğinin altını çizerek, "bekle-gör" yaklaşımının artık sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Suriyelilerin günlük yaşamlarında normale dönmelerini sağlamak için birçok alanda hızlı ve somut adımlar atılması gerektiğine dikkati çeken Yıldız, "İnsani yardıma odaklanmanın ötesine geçerek, Suriye'nin istikrarını, erken toparlanmasını ve yeniden inşasını aktif olarak destekleme zamanı gelmiştir." vurgusunu yaptı.

Yıldız, "Türkiye'nin bu süreçte yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyor." diyerek, yeniden inşa çabalarında bu alanda kararlı adım atılamadan ilerleme sağlanamayacağını ifade etti.

"SURİYE'DE PKK/YPG VE DEAŞ GİBİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOKTUR"

Tüm tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal birliğini koruma konusundaki kararlılıklarını yineleyen Yıldız, "Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yoktur." vurgusunu yaptı.

Yıldız, Türkiye'nin mevcut durumu istismar etmeye çalışan DEAŞ'ın yeniden canlanmasını önleme konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü dile getirdi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin kendini yeniden "isimlendirme" çabalarının başarısız olduğunun, YPG/SDG'nin PKK'dan ayrı olmadığının altını çizen Yıldız, PKK'nın Suriye topraklarının önemli bir bölümünü işgal ettiği sürece barışçıl ve başarılı bir Suriye'nin mümkün olamayacağına dikkati çekti.

Büyükelçi Yıldız, terör örgütün Suriye'nin doğal gaz ve petrol kaynakları üzerindeki kontrolüne son verilmesi gerektiğini belirterek, bu kaynakların gerçek sahipleri olan Suriye halkına iade edilmesinin elzem olduğunu dile getirdi.

Yıldız, "Terörün ortadan kaldırılması, barışçıl ve siyasi olarak birleşik bir Suriye inşa etmek için ön koşuldur." vurgusunda bulundu.

Diğer taraftan İsrail'in Suriye topraklarındaki askeri operasyonlarının da derin endişe yarattığının altını çizen Yıldız, bu tür eylemlerin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölgeyi istikrara kavuşturma çabalarını baltaladığını belirtti.

Yıldız, uluslararası toplumun bu yasa dışı eylemleri ele almak için somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

"TÜRKİYE AKTİF ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK"

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin yeni Suriye hükümetiyle yaptığı görüşmelerde kapsayıcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışının önemine sürekli vurgu yaptığını, yeni yönetimin, Suriye'nin zengin toplumsal dokusunu koruyan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir anayasa benimsemesi beklentisini de dile getirdiğini söyledi.

Suriye ihtilafının ilk gününden itibaren Türkiye'nin milyonlarca Suriyeliye kapılarını açarak hayat kurtardığı ve kardeş halkın yanında yer aldığını anımsatan Yıldız, "Türkiye, Suriye'nin kurumsal, ekonomik ve fiziki altyapısının yeniden inşasında aktif rol oynamaya ve normalleşme çabalarına destek vermeye devam edecektir." diyerek sözlerine son verdi.